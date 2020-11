Quel bonheur de rénover ou de construire son bien ! Plus d’espace, de modernité, d’esthétisme ou de performances énergétiques selon les choix de chacun... Pour soutenir les candidats-rénovateurs et constructeurs, BENOR organise un grand concours permettant de remporter 5 000 €... Une occasion à saisir !

BENOR est un label actif depuis 50 ans en Belgique, qui assure une qualité au top pour tous vos matériaux de construction, et ce, de la matière première au produit fini. Cette labellisation concerne aussi bien les chantiers publics que privés. Sa fiabilité et sa pertinence se basent notamment sur le caractère indépendant de la certification : il est, en effet, géré et contrôlé par l’ensemble des acteurs concernés (donneurs d’ordres privés et publics, producteurs de matériaux certifiés, entrepreneurs, architectes, assureurs, bureaux d’étude et de projets…).

Remportez 5 000 euros pour financer vos travaux de construction !

La procédure pour remporter cette somme substantielle est très simple. Il vous suffit de faire une photo d’un produit BENOR avec son logo accompagnant le produit, que ce soit dans la rue, sur un chantier ou au bureau. Le logo doit être clairement visible (sur le produit en lui-même ou sur des documents justificatifs). Postez ensuite la photo sur le site web benor-concours.be. Indiquez où vous avez pris la photo et complétez vos coordonnées. Partagez votre photo BENOR et faites-la liker sur ce site web. La personne qui remportera le plus de likes gagnera 5 000 € pour ses travaux de rénovation ou de construction.