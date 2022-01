Chez Trevi, on souligne également une année record sur le marché de l’immobilier, même si certaines incertitudes liées à la crise du coronavirus pouvaient inquiéter. "Le risque financier portait sur deux incertitudes : la capacité des emprunteurs de continuer à rembourser leurs emprunts hypothécaires, ensuite l’évolution des taux d’inflation avec par voie de conséquence l’évolution des taux d’intérêt. Pour les défauts de crédit, tous les organismes bancaires s’accordent pour souligner qu’ils n’ont pas rencontré de problèmes particuliers. Le taux de défaillance des crédits n’a pas dépassé celui qui était d’application avant la crise du Covid. Pour l’évolution des taux d’intérêt dont on prédit une augmentation depuis plus de 2 ans, nous constatons qu’ils se maintiennent à un niveau plancher. [...]"