Le confinement a clairement accéléré les projets de nombreux candidats à l’achat d’un bien immobilier. Et principalement les maisons disposant d’un grand jardin. "On voit clairement qu’une nouvelle clientèle se positionne sur le marché", reconnaît Audrey Ferry, de l’agence Immo Ferco. "Les familles bruxelloises qui ont vécu le confinement dans un appartement ou une maison ne disposant que d’une petite cour sont nombreuses à chercher désormais une maison en périphérie, afin de disposer d’un beau jardin. Cela crée une concurrence supplémentaire entre les acheteurs. C’est assez incroyable mais on vend presque tous nos biens en une seule journée de visite. C’est même de la folie, mais cela prouve une fois de plus que l’immobilier reste une valeur sûre."

Le télétravail étant devenu une nouvelle norme pour beaucoup de travailleurs, cela influe aussi sur le marché.