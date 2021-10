La société Wallog souhaite être un facilitateur entre des investisseurs privés et les agences immobilières sociales.

Jeudi, au hall du Paire de Pepinster, la société immobilière Wallog a présenté le concept qu’elle désire lancer. Et la mission qu’elle s’est attribuée n’est pas une mince affaire : elle aimerait créer 1 200 logements par année. Pour y parvenir, Wallog souhaiterait pouvoir réhabiliter des logements inoccupés et insalubres. "On n’en dénombre pas moins de 250 000 en Wallonie", assure l’équipe. Les intempéries que l’on a connues cet été n’ont fait que renforcer ses ambitions. "Lorsque nous avons créé la société, en 2007, nous partions du constat qu’en 2030 il y aurait un million de citoyens en plus. Or, nous n’avons pas assez de logements pour faire face à cette augmentation ", explique le Liégeois Walther Bertrand, directeur général, qui gère cette affaire avec le Malmédien Robert Schmitz. "Aujourd’hui, le constat est le même, sauf qu’il faut en plus tenir compte des inondations, qui ont mis à la rue plus 38 000 familles. Créer du logement en Wallonie est devenu un enjeu politique."

