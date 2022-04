Dans la construction, les châssis en PVC se démarquent pour leur excellent rapport qualité/prix, leur durabilité, leur esthétique et leur excellent coefficient d’isolation. FT Châssis, entreprise 100 % belge, fabrique et pose des châssis sur mesure.

Dans les domaines de la construction et de la rénovation, les châssis en PVC ont largement fait leurs preuves. Offrant une alternative de choix aux châssis en bois et en aluminium, ils séduisent en raison de leurs nombreuses possibilités de finitions, de leurs qualités d’isolation thermique et acoustique, pour leur durabilité, leur facilité d’entretien et, bien entendu, pour leur rapport qualité/prix indéniable.

Opter pour la qualité supérieure

Si l’on peut se laisser séduire par des châssis de fabrication étrangère en raison de leur moindre prix, bien que ce ne soit pas d’office le cas, opter pour des châssis en PVC de fabrication locale, c’est s’assurer de critères de qualité et de garanties supérieurs.

Chez FT Châssis, entreprise de menuiserie familiale située à Marchienne-au-Pont, les châssis sont fabriqués sur mesure au sein de leur propre atelier par une équipe de menuisiers compétents et professionnels selon des critères stricts de fabrication.

« Nous avons opté pour des critères de fabrication supérieurs. C’est pour cela que nous travaillons exclusivement avec les profils en PVC 76 MD du fabricant allemand Kommerling qui offrent une très grande performance. Nous posons également des renforts triple XL en acier européen sur les 4 côtés de nos châssis afin de leur garantir une solidité et une durabilité à toute épreuve », explique Barbara Perrone gérante de FT Châssis.

En outre, FT Châssis assure un coefficient d’isolation énergétique et acoustique ultra performant grâce à 6 chambres d’isolation et 3 joints d’étanchéité alors que d’autres fabricants se contentent de deux.

© FT Chassis



Et le choix des finitions

Bien entendu, parmi les qualités du PVC, on lui reconnait également ses possibilités esthétiques multiples.

« Chez nous, le PVC peut être décliné en 92 couleurs différentes, avec de nombreuses possibilités de finitions et de moulures. On peut imiter le bois ou l’aluminium à la perfection. On peut également assortir ses châssis à sa porte d’entrée, ses volets et sa porte de garage » souligne Barbara Perrone qui ouvre ainsi les portes de tous les possibles.

Des châssis doublement garantis

Le professionnalisme de FT Châssis lui vaut d’ailleurs de jouir du label Kommerling Select qui impose des normes très rigoureuses en matière de fabrication de menuiseries.

« Cela nous permet d’offrir une double garantie de 15 ans sur tous nos châssis, car notre propre garantie est assortie d’une contre-garantie de Kommerling » précise Barbara Perrone.

L’entreprise qui se trouve dans la liste des entreprises de constructions recommandées par TrustUp, jouit également d’autres labels, tels que le label Saint-Gobain Glass Expert ainsi que le label Quality Pro.

Devenue une référence, FT Châssis travaille à Charleroi, en province du Hainaut, de Namur et du Brabant Wallon, mais également dans toute la Belgique ainsi que dans le Nord de la France.

Pour vos projets, FT Châssis vous accueille dans son showroom et vous reçoit sur rendez-vous pour une visite de ses ateliers.

Profitez également de la double action 2022 (limitée dans le temps) : Super remise Salon + Cashback sur châssis et volets !

SPRL FT Châssis

Rue Chapelle Beaussart 80 à 6030 Marchienne-au-Pont

Showroom et ateliers ouverts de 9 h à 18 h du lundi au vendredi

Contacts et rendez-vous : 071/54.30.39, 0474/02.63.77, 0800/99.495

info@ftchassis.be

https://www.ftchassis.be