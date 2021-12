La flambée des prix des matériaux plombe le budget des candidats à la construction.

Le bois, l’acier, le béton : ces trois incontournables matériaux de construction ont vu leur prix exploser ces derniers mois. Et l’impact sur les nouvelles constructions se fait lourdement ressentir. Nicolas, qui a acheté un terrain il y a plus d’un an, avait reçu une offre pour la construction de sa maison. C’est alors que survient le coronavirus et son dossier prend du retard. Le temps de faire passer son crédit auprès de la banque, une année s’écoule. Entre-temps, le prix des matériaux a flambé et le constructeur ne peut plus maintenir l’offre initiale. Nicolas doit alors signer avec une clause stipulant que chaque tranche des travaux pourra être majorée de 9 % en fonction des prix des matériaux.