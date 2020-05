Depuis le début de la crise sanitaire, les commerçants souffrent, et c’est un euphémisme de le dire. Et si plus aucune rentrée d’argent n’arrive dans les caisses, les frais, dont les locations de surfaces commerciales, continuent de tomber tous les mois.

Alors, certains, de manière unilatérale, ont pris la décision de ne plus payer leurs loyers. Compréhensible, oui, mais tout aussi problématique.