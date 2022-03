Les emprunts à 100 ou 110 % sont de plus en plus rares, et il faut partir du principe qu’une banque vous réclamera entre 10 et 20 % du prix du bien, hors frais et droits d’enregistrement. Épargner est donc un vrai défi.

Mais pour ceux qui y sont parvenus ou qui ont eu la chance d’avoir de l’aide, la part du crédit hypothécaire par rapport aux revenus d’un ménage n’a pas évolué ces dernières années.

(...)