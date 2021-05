Les conditions d’accès au crédit hypothécaire ont, depuis le 1er janvier 2020, encore été durcies si bien qu’il faut désormais disposer d’un apport personnel de 20 % de la valeur du bien et couvrir également les frais (droits d’enregistrement, notaire, etc.). Une mesure édictée par la BNB pour lutter contre le phénomène des propriétaires investisseurs qui envahissent le marché, faisant grimper les prix… et les loyers.

Pour les propriétaires occupants, la quotité est légèrement supérieure puisqu’un apport de 10 % de la valeur du bien est généralement suffisant. Mais, malgré tout, pour de nombreux candidats à l’achat, disposant de très peu voire pas d’apport du tout, acquérir un bien immobilier est de plus en plus compliqué...