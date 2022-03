Il y a quelques semaines encore, les banques se montraient rassurantes et n’avaient pas de raisons d’anticiper une hausse des taux sur les crédits hypothécaires. Mais, depuis un mois, la donne a changé. "Cela a même commencé en janvier, avec un léger frémissement ne laissant cependant pas présager de la hausse qui est aujourd’hui bien réelle. Par le passé aussi, on a vu les taux légèrement repartir à la hausse puis rebaisser par la suite, mais cette fois-ci, la situation est complètement différente", explique Renaud Delpierre, courtier en crédits. "C’est bien simple, je n’ai jamais vu une telle hausse des taux en si peu de temps depuis plus de dix ans. Dans certaines banques, on parle de 0,50 % d’augmentation suivant les profils, et ce en l’espace de 3 semaines à peine."

(...)