Le secteur de la construction est confronté depuis plusieurs mois à une augmentation drastique du prix des matériaux et un rallongement des délais. Une enquête menée par la Confédération de la construction révèle qu’en septembre 62 % des entreprises de construction (contre 60 % en juin) ont signalé une prolongation de plus de 2 semaines et 36 % une prolongation de plus de 4 semaines (contre 31 % en juin).

Le bois et l’isolation en polyuréthane sont particulièrement touchés. Plus d’un cinquième des entrepreneurs parlent même d’une prolongation de plus de 2 mois.