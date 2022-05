Le secteur du logement est un des plus énergivores et la pandémie a eu un impact sur cette conscientisation citoyenne. Il est primordial de réduire notre empreinte carbone. Un écoquartier, ou quartier durable, est un quartier urbain à caractéristiques écologiques qui répond à cette demande. On fait le point.

L’écoquartier est un projet d’aménagement original qui intègre des objectifs de développement durable, associés à une réduction de l’empreinte écologique. Le concept vise à réduire au maximum l'impact sur l'environnement, favoriser le développement économique, la qualité de vie, la mixité et l'intégration sociale. De ce fait, il insiste sur la prise en compte de notre environnement qui s’abime en lui attribuant, pour le futur, des niveaux d'exigence ambitieux. Il vise à associer la maîtrise des ressources nécessaires à la population à la maîtrise des déchets qu'elle produit inéluctablement. Un écoquartier poursuit ainsi trois objectifs majeurs : limiter son impact environnemental et favoriser le lien social tout en se développant économiquement.

Une priorité : réduire l’impact environnemental

Les nouvelles constructions sont aujourd’hui soumises à des normes strictes en matière énergétique. Mais ces dernières ne sont pas le seul moyen de limiter les consommations d’un bâtiment et son impact sur l’environnement. On peut aller encore plus loin et y réfléchir en amont de la construction ou de l’achat d’un bien neuf. Voici quelques facteurs clés pris en compte par les constructeurs et promoteurs particulièrement attentifs à l’impact environnemental de leurs projets.

Au niveau des constructions, pour Horizon Group , la localisation du terrain est extrêmement importante. Dans le respect de la philosophie du concept, être près des services hôpitaux, des écoles et des transports en commun s’affiche essentiel. Il y a aussi l’orientation des maisons qui s’avère primordiale, afin de maximiser l’apport naturel de chaleur et de lumière. Au niveau énergétique, non seulement, les nouvelles constructions doivent présenter de faibles besoins en énergie, mais idéalement, celle-ci doit provenir de sources renouvelables. Ces dernières années, les solutions privilégiées sont généralement les pompes à chaleur ou les chaudières biomasse, pour le chauffage, et les panneaux solaires, pour la production d’électricité et/ou d’eau chaude. Il est aussi possible de produire simultanément de la chaleur et de l’électricité grâce à la cogénération, une combinaison qui a pour intérêt de réduire les émissions de CO2, la consommation d’énergie primaire et le coût de la facture énergétique. En ce qui concerne les équipements collectifs, mutualiser certains systèmes peut s’avérer un véritable atout également, notamment pour diviser les coûts d’entretien et les investissements, à l’échelle d’un immeuble, mais aussi à l’échelle d’un quartier. Des citernes de récupération et de valorisation des eaux de pluie, par le mécanisme d’osmose, sont également prévues.

Vivre-ensemble et transgénérationnel

Dans un écoquartier, le mot « quartier » n’est certes pas usurpé, que du contraire. Dans ce genre de configuration communautaire d’exception, un objectif avoué d’Horizon Group est que chaque habitant puisse devenir, à son niveau, acteur du développement durable à l’heure où les ressources de notre planète s’amenuisent inexorablement et avec danger. Dans ce genre de projet, la verdure et la végétation tiennent une belle place au sein des écoquartiers, tout comme la convivialité et l’entraide règnent entre tous les voisins. Enfin, il y fait également bon vivre pour les enfants et les petits-enfants et le transgénérationnel y est valorisé. L’économie d’énergie et la convivialité se rejoignent ainsi dans un circuit court, mais dans un circuit long en termes d’humain.

A Liège, aussi …

Dans la province de Liège, Laurent Minguet a créé plusieurs sociétés actives dans le développement durable. Il est aussi CEO du groupe Horizon qui rassemble plusieurs sociétés immobilières vertes. Son projet durable ? Construire des logements durables en région liégeoise. Le bâtiment « durable & innovant » est son leitmotiv. Construire des bâtiments qui consomment peu et intègrent un équipement permettant de produire un maximum d’énergie verte dans le bâtiment est sa stratégie. Avec, en ligne de mire : le travail local, le respect du circuit court et la diminution de l’impact CO² de la construction. Découvrez les projets.

