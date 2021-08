Le nombre de permis de bâtir octroyés pour la construction de bâtiments résidentiels a augmenté de 14.3 % au cours des cinq premiers mois de l'année 2021. C'est ce que révèlent les chiffres publiés vendredi par l'office belge de statistiques Statbel. L'office enregistre sa plus forte hausse en Région wallonne. La hausse de permis octroyés en Région wallonne se chiffre à 23.7 %, soit 668 permis en plus que l'année dernière. Dans les autres régions, les hausses sont de 11.4 % en Région flamande et de 15.7 % en Région bruxelloise.

L'office remarque également qu'au mois de mai 2021, 2 614 bâtiments se sont vus octroyés un permis de bâtir. C'est 2.9 % de moins qu'au mois d'avril. À ce niveau, seule la Région wallonne est en baisse (13,3 %), alors que la Région de Bruxelles-Capitale connait la plus grosse augmentation (60 %).

Enfin, à plus long terme, depuis 2003, davantage de permis sont délivrés pour la construction d'appartements neufs que pour la construction d'habitations unifamiliales. "Au cours des années 2010-2011, les deux se situaient à peu près au même niveau", analyse Statbel. "Ensuite, l'écart se creuse à nouveau en faveur des appartements." Cependant, il semblerait que depuis 2019, l'écart se réduise petit à petit (une différence de moins de 500 permis).