Fabricant et poseur de portes et châssis en PVC, depuis plus de 20 ans, l’entreprise FT Châssis située en région de Charleroi a pris le parti de s’inscrire dans une démarche aussi qualitative que durable.

Les châssis en PVC séduisent de plus en plus de candidats à la rénovation ou à la construction. Et pour cause ! Ils n’ont plus à faire leurs preuves, tant en matière de performances énergétiques que de durabilité.

Le PVC, un matériau aux multiples atouts

Les qualités du PVC pour la fabrication de châssis et portes sont indéniables. Meilleur rapport qualité prix en termes d’isolation thermique et acoustique, le PVC résiste durablement aux variations climatiques et reste inaltérable durant des décennies.

En outre, il permet un grand nombre de coloris et de finitions tout en se recyclant parfaitement. Il n’en fallait pas plus pour convaincre l’entreprise FT Châssis de se spécialiser dans la fabrication et la pose de châssis en PVC.

Fabrication locale

Située à Marchienne-au-Pont, l’entreprise FT Châssis est une des rares entreprises de menuiserie wallonnes à fabriquer les châssis dans son propre atelier.

« Nous fabriquons des portes et des châssis sur mesure avec des profils en PVC 76 MD du fabricant allemand Kommerling », explique Barbara Perrone qui dirige l’entreprise avec son époux, Franco Tribuzio.

Tout est étudié pour proposer un produit avec un coefficient d’isolation énergétique et acoustique ultra performant grâce à 6 chambres d’isolation et 3 joints d’étanchéité.

« Nous avons aussi pris le parti de poser des renforts triple XL en acier sur les 4 côtés de nos châssis afin de garantir à nos clients une solidité maximale et un excellent maintien dans le temps. C’est ce qui nous permet par ailleurs de proposer des châssis de grande portée également » ajoute Barbara Perrone.

© FT Chassis



Double garantie de 15 ans

L’équipe de professionnels de FT Châssis est formée aux dernières technologies afin d’effectuer un travail de grande précision. Un sérieux qui vaut le label Kommerling Select à l’entreprise et lui permet de garantir ses châssis durant 15 ans avec, en supplément, une contre-garantie de Kommerling.

Qui dit châssis solides, dit également vitrage de qualité, et ici aussi, FT Châssis se démarque grâce à son label Saint-Gobain Glass Expert

« Comme les châssis sont lourds en raison de la présence des renforts, les vitrages sont posés par nos monteurs directement chez le client » souligne Barbara Perrone.

Une gestion saine et transparente

Avec un chiffre d’affaires qui en dépit de la crise sanitaire a triplé en deux ans, FT Châssis est désormais active auprès de plus de 9000 clients particuliers et professionnels dans les régions de Charleroi, de Namur et du Brabant wallon.

Lorsque la question du choix d’un fabricant fiable se fait sentir, les clients sont accueillis au sein d’un vaste showroom de 500 m² et les portes des 1 000 m² d’atelier leur sont également ouvertes afin qu’ils puissent apprécier la qualité du travail effectué par cette équipe de menuisiers qualifiés et expérimentés

Par ailleurs, la bonne santé fiscale et sociale de l’entreprise est confirmée par le label QualityPRO bien connu du secteur du bâtiment. FT Châssis fait également partie de la sélection TrustUp des entreprises de la construction

Des conditions à ne pas manquer

Enfin, ceux et celles qui préparent un projet de rénovation ou de construction apprécieront les super conditions que propose régulièrement FT Châssis sur ses châssis, portes et volets.

Pour obtenir un devis gratuit et sans engagement, il suffit de contacter FT Châssis au numéro gratuit au 0800 99 495.