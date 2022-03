La hausse du prix des matières premières et de l’énergie, sans parler de l’inflation sur les salaires pèsent lourdement sur les coûts de construction. Si bien que les constructeurs n’osent plus s’engager sur des devis à moyen terme et émettent des offres valables quelques jours à peine, tout au mieux un mois. Pour les candidats-bâtisseurs, la prise de décision est ainsi fortement mise sous pression. S’ils ne signent pas immédiatement l’offre qui leur est remise, ils s’exposent à des hausses de prix qui peuvent compromettre leur projet. L’an dernier déjà, de nombreux constructeurs ont indexé leurs prix de près de 10 % et prévoient désormais une nouvelle hausse de 5 à 7 %.

(...)