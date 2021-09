L’impact du coronavirus se fait lourdement ressentir sur les coûts de construction

On assiste à une réelle flambée des prix des matériaux de construction. Le bois est particulièrement touché, comme le confirme Luc, menuisier à Etterbeek. "Cela devient très compliqué de faire un devis car le bois est trois fois plus cher qu’avant la crise du coronavirus. Certains clients avaient demandé une offre puis ont décidé d’attendre. Quand ils téléphonent à nouveau maintenant pour faire leurs travaux, on doit leur dire que ce n’est plus le même prix et ils ne comprennent pas une telle augmentation."

Fema, la fédération des matériaux de construction, a chiffré l’augmentation sur les différents matériaux. Si tous ne sont pas aussi violemment impactés, aucun n’échappe à la hausse des prix. Les briques, le ciment et la peinture enregistrent des hausses modérées, de 4 à 7 %, mais les revêtements de sol et isolants sont nettement plus touchés (50 à 70 %). Le bois de construction (+128 %) et, surtout, les panneaux OSB (+191 %) sont quant à eux les plus fortement impactés.

(...)