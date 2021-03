Le cuisiniste Kvik a demandé aux Belges comment ils vivaient leur cuisine.

Premier enseignement, près de la moitié des personnes interrogées (46 %) ont passé plus de temps dans la cuisine en 2020 qu’en 2019. La préparation des repas représente la majeure partie de cette activité accrue, mais 20 % des personnes interrogées ont également indiqué que la pièce sert désormais aussi de bureau.

" Non seulement de nombreux espaces ont été réaménagés, rénovés ou même reconvertis, mais de nouveaux rituels et coutumes y ont été introduits ", note Herman Konings, l’analyste des tendances qui prévoit un changement majeur dans l’aménagement des cuisines dans les prochaines années : " Le besoin d’une cuisine compartimentée ou même complètement séparée augmentera parmi les trentenaires et les quadragénaires ", explique-t-il.

Là où les cuisines ouvertes règnent en maître pour l’instant pourrait s’installer une tendance à la cuisine comme un "sanctuaire de silence" où les parents pourront se "réfugier" pour travailler tranquillement par exemple.

Sanctuaire mais aussi atelier de décompression créative : les Belges ont redécouvert le plaisir de cuisiner, " 39 % des répondants ont montré plus d’engagement dans la cuisine. En utilisant des produits frais ou de qualité, en cuisant (leur) propre pain et (leurs) gâteaux, en testant de nouveaux plats complexes ".

Et enfin, espace zen et durable : " Nous observons que les gens ont envie de créer une ambiance authentique et chaleureuse. Le bois étant le choix ultime en termes de durabilité et de naturalité, nous sommes persuadés que cette tendance perdurera encore de longues années ", remarque Claus Johnsen, responsable du design chez Kvik.

Quant à la cuisine connectée, elle s’impose petit à petit mais la plupart des consommateurs n’en font pas un Graal ; à l’inverse, ils recherchent davantage dans la cuisine un endroit authentique où passer du temps en famille. D’ailleurs, un tiers des personnes ont déclaré manger plus régulièrement en famille et passer généralement plus de temps en cuisine avec leur famille.