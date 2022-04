Depuis plusieurs mois déjà, la hausse des coûts de l’énergie (gaz, électricité…) et des matériaux (bois, acier, isolants…) ébranle le secteur de la construction, faisant pression sur la faisabilité et l’ambition environnementale des projets, voire menant à des révisions de planning ou de contrat. Sachant que les coûts des matériaux représentent environ un tiers du coût total, plus encore que les autres années, l’International Construction Costs Index 2022, réalisé par le bureau international de conseil et de conception Arcadis, prend tout son sens.