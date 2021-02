Après un mouvement de rattrapage au second semestre 2020, le marché immobilier belge devrait se calmer en 2021. Seule une personne interrogée sur dix prévoit de mettre en vente des biens immobiliers en 2021, soit une baisse de près d’un quart (-23 %). C’est ce que révèle une enquête d’Immoweb. " Nous avons constaté un pic dans les transactions immobilières en 2020, juste après le premier confinement. Ce mouvement de rattrapage s’est maintenant arrêté, et pour 2021 les Belges semblent manifester encore plus de prudence ", explique Alexandra Belcheva, Chief Marketing Officer chez Immoweb.