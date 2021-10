Immobilier : Fin de l'euphorie sur le marché belge Immobilier Li.B. © SHUTTERSTOCK

Comment expliquer cette stagnation ? Essentiellement par une légère augmentation des biens mis en vente (d’environ 5 % depuis le 1er janvier 2021), pas tant en biens neufs, “dont l’offre devient anémique”, qu’en biens existants sur le marché secondaire, et une demande plus raisonnable. En version plus cynique, ce nouvel équilibre entre offre et demande pourrait revenir à dire que les candidats-acquéreurs, qui se sont précipités en masse sur le marché, et les candidats-vendeurs, qui n’ont pas osé se décider, vont peut-être s’en mordre les doigts…