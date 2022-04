Après des mois de frénésie sur le marché immobilier, la tendance semble être à l’accalmie. Du moins du côté des prix. "On remarque en effet que certains agents ou particuliers ont eu tendance à surestimer les prix, profitant de l’engouement des acheteurs. Moi, ma philosophie est de bien étudier le marché, le potentiel de la maison, les éventuels travaux et infractions urbanistiques, les prix de vente des biens similaires et, une fois cette étude complète réalisée, j’en discute avec le vendeur pour lui soumettre une fourchette de prix pour son bien. Avec une estimation correcte, aux prix du marché, on vend encore aussi facilement aujourd’hui qu’il y a quelques mois. Les acheteurs sont encore bel et bien décidés à acheter", rassure Catherine Gecer, qui travaille avec son mari Nicolas pour l’agence QSpot.

