Le secteur est moins impacté qu’en mars. La preuve, ERA veut ouvrir 15 nouvelles agences.

Au moment du déconfinement, en mai, le secteur de l’immobilier avait connu un vrai boom. Entre des ventes qui attendaient depuis mars et de nouveaux projets accélérés par le confinement et le besoin d’espace de certaines familles, les agents ont eu du travail. Aujourd’hui, la fermeture des commerces non essentiels ralentit l’activité, mais le secteur n’est pas à l’arrêt.