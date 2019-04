Plus 8% de transactions en plus qu'au même moment en 2018, des prix stables ou qui grimpent un peu, des taux qui restent très bas : le marché immobilier belge reste en excellente santé. Et truffé de disparités : alors qu'une maison vaut en moyenne 190.000 € en Wallonie, elle réclame... 260.000 € de plus à Bruxelles



2019 s'annonce encore plus fortiche que 2018, côté immobilier. Du moins pour ce premier trimestre particulièrement "animé", dixit la Fédération du Notariat (Fednot), qui publie les premiers chiffres concernant 2019 ce mardi matin.

A dire vrai, notre pays n'avait encore jamais enregistré autant de transactions immobilières qu'au cours du premier trimestre de cette année. "Par rapport au quatrième trimestre 2018, une augmentation de +5,5 % a été constatée", constate la Fednot. Comparé au premier trimestre 2018, le nombre de transactions a augmenté de +8 %.

Renaud Grégoire, notaire : "L'animation constatée sur le marché immobilier belge s'est également ressentie au sein du secteur financier : le nombre de prêts hypothécaires pour l'achat d'une maison n'a jamais été aussi élevé qu'au cours des trois derniers mois. Étant donné que les taux d'intérêt restent particulièrement intéressants, le nombre de personnes actives sur le marché immobilier augmente également."

Un plus grand nombre de transactions au sein des trois régions

L'activité soutenue est également visible au niveau régional: que ce soit à Bruxelles, en Flandre ou en Wallonie, le nombre de transactions immobilières n'a jamais été aussi élevé. À Bruxelles, le volume des transactions a augmenté de +5 % par rapport au premier trimestre 2018. La Flandre et la Wallonie, avec respectivement 60,8 % et 32,3 % de part de marché, ont vu leur volume immobilier augmenter d'environ +8 % par rapport à un an auparavant. En Wallonie, l'activité immobilière au premier trimestre 2019 a augmenté de +4,5% par rapport au quatrième trimestre de l'année dernière et de +7,9% par rapport au premier trimestre 2018. Le Brabant wallon est la seule province à voir son activité immobilière progresser pour le quatrième trimestre consécutif et a ainsi le taux de croissance le plus élevé (+19,8% par rapport au 1er trimestre 2018). En province de Namur, l'augmentation du volume immobilier par rapport au trimestre précédent est la plus forte (+14,6%) mais traduit une correction du 4e trimestre 2018 en forte diminution. La province du Hainaut n’enregistre, quant à elle, qu’une croissance de +1,3 %.

La maison reste le bien roi



Pour la première fois, les chiffres publiés par Fednot reprennent également le nombre de transactions sur la base du type de bien immobilier : maisons, appartements, terrains (à la fois les terrains à bâtir et les terrains agricoles) et autres types de biens immobiliers (bureaux, commerces, bâtiments industriels et garages).

Renaud Grégoire : "Parmi toutes les transactions immobilières enregistrées au cours du premier trimestre 2019, 44 % concernaient des maisons. Les terrains ont représenté pratiquement 30 % de toutes les transactions. Et dans un peu plus de 15 % des cas, il s'agissait d'appartements."

Sans surprise : la Région de Bruxelles-Capitale possède un marché atypique par rapport au reste du pays. Près de la moitié des transactions y concernaient un appartement. Le marché des maisons bruxellois s'élevait à environ 30 %. Les terrains, rares à Bruxelles, représentaient à peine 3 % de toutes les transactions.

En Wallonie, dans les provinces de Luxembourg et de Namur, la moitié des transactions immobilières concernent des terrains à bâtir ou agricoles. Celles-ci ne représentent qu’un quart du marché dans le Hainaut, où le marché des maisons domine.

Prix moyen d'une maison dans notre pays : 253 904 euros

Au cours du premier trimestre 2019, le prix moyen d'une maison dans notre pays s'est élevé à 253.904 euros. Par rapport à la moyenne annuelle de 2018, cela représentait une légère augmentation de +1,0 %.

Au cours des trois premiers mois de 2019, les acheteurs ont payé en moyenne près de 2.400 EUR de plus qu'en 2018 pour une maison.

Sur la période 2014-2019, le prix moyen d'une maison a augmenté de pratiquement 27 000 EUR, ce qui équivaut à une augmentation de +11,9 %. Compte tenu d'une inflation de 7,3 % sur cette même période, le prix moyen d'une maison a augmenté en valeur réelle de +4,6 %.

"En dépit du nombre élevé de transactions, nous ne remarquons pas immédiatement de fluctuations de prix particulièrement importantes. En termes réels, l'augmentation s'est élevée à moins d'1 % par an. Il n'est donc pas question d'une surchauffe du marché immobilier en Belgique, contrairement à d'autres pays", note Renaud Grégoire.

Évolution du prix moyen d'une maison au sein des régions

En Flandre et en Wallonie, le prix moyen d'une maison est resté quasiment stable au cours du premier trimestre par rapport à 2018 : respectivement +0,7 % et +0,5 %.

En Flandre, le prix moyen s'est élevé à 279.277 euros. Autrement dit, le prix appliqué en Flandre était près de 10 % supérieur à la moyenne nationale.

En Wallonie, le prix moyen y était inférieur d'environ 25 % : 190 048 euros.

En Région de Bruxelles-Capitale, la région où les prix moyens des maisons sont les plus élevés, le prix moyen a augmenté de +1,3 %. Le prix des maisons dans cette région s'est élevé à 458.771 euros. Autrement dit, une maison y coûtait 81 % plus cher que la moyenne belge.



Côté wallon, la plus forte hausse du prix moyen a été enregistrée en Brabant wallon (+2,8% par rapport à l'année dernière), affichant un prix de 332.394 euros, soit +75 % au-dessus de la moyenne wallonne et +31 % par rapport à la moyenne nationale.

La diminution la plus importante a été enregistrée en province du Luxembourg (-0,7%), atteignant en moyenne 154.679 euros.

Les prix en province de Luxembourg sont désormais moins chers qu’en province de Namur, devenue la 2ème province la plus chère de Wallonie pour les maisons.

Prix moyen d'un appartement dans notre pays : 221 656 euros

Au cours du premier trimestre 2019, le prix moyen d'un appartement en Belgique s'est élevé à 221 656 euros. Par rapport à la moyenne annuelle de 2018, cela représentait une augmentation de +0,8 %.

Au cours des trois premiers mois de 2019, les acheteurs ont payé en moyenne près de 1 000 euros de plus qu'en 2018 pour un appartement.

Avec un recul de 5 ans à peine, on constate que le prix moyen d'un appartement a augmenté de 22.000 euros.

Évolution du prix moyen d'un appartement au sein des régions

Au cours du dernier trimestre, le prix moyen d'un appartement a augmenté au sein des trois régions : Bruxelles (+1,2 %), Flandre (+1,1 %) et Wallonie (+0,5 %).

Sur le premier trimestre 2019, le prix moyen d'un appartement à Bruxelles était de +9,7 % supérieur à la moyenne nationale. Le prix d'un appartement bruxellois s'élevait à 243 166 euros.

En Flandre, le prix a atteint 226 641 euros, soit +2,2 % de plus qu'un appartement belge moyen. En Wallonie, le prix était nettement inférieur à la moyenne nationale : -20,9 %, avec un prix moyen de 175 344 euros.