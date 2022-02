Un rapide tour sur un site d’annonces dans le domaine de l’immobilier permet de constater que les biens de luxe ne manquent pas sur le marché locatif belge. On y trouve par exemple un hôtel de maître situé à deux pas du bois de la Cambre pour 17 500 euros par mois. Avec ses 960 mètres carrés de superficie, ses six chambres, son magnifique jardin et ses salles de bains en marbre, on est évidemment plus proche du château Disney que du HLM. Mais ce type d’offre n’est pas exceptionnel. Toujours sur le même site, on découvre en effet qu’il est possible de louer, pour 10 500 euros par mois, une maison de maître de 600 mètres carrés à Schaerbeek.

Pour 7 800 euros mensuels, vous pouvez aussi louer une villa 5 chambres et 5 salles de bains à Uccle, pour une superficie totale de 700 mètres carrés ! Sans oublier la piscine, l’immense jardin et la cuisine plus que super équipée. Les modestes locataires devront toutefois également s’acquitter de la somme de 280 euros par mois pour l’entretien du jardin.

Ces logements ne sont évidemment pas à la portée de toutes les bourses. Ils sont essentiellement occupés par de riches expatriés. "Ce sont essentiellement des CEO, des directeurs de sociétés expatriés qui cherchent à s’implanter en Belgique et découvrent Bruxelles. Ce sont des personnes qui louent généralement deux ou trois ans. Pour elles, acheter n’est pas forcément intéressant puisqu’elles ne comptent pas forcément rester ici à long terme. Il y a aussi des ambassadeurs ou des personnes qui travaillent pour l’Otan ou la Commission européenne. Parfois, on loue aussi des logements pour des tournages de cinéma", explique la responsable de l’agence Latour et Petit.