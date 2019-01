Pour vous offrir ce magnifique penthouse de 500 m², il faudra débourser 10 millions d'euros.

Trois chambres avec terrasse, trois dressing, trois garages, piscine en copropriété et une vue imprenable sur le parc voisin: vous ne trouverez aucun appartement plus luxueux sur le marché actuellement. Situé dans le quartier du Prince d'Orange à Uccle , il a été entièrement rénové après des travaux de plus de 3 millions d'euros.

Si vous êtes intéressé, il n'y plus qu'à consulter l'annonce en ligne.

© D.R.



© D.R.