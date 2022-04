Les données chiffrées sur l’évolution de l’activité et des prix, publiées chaque trimestre depuis 2009, sont désormais numérisées et accessibles au grand public. Et ce n’est qu’une étape de son développement, cet outil devant être perfectionné au fil du temps. Les notaires belges n’ont pas été très prompts à proposer une version statistique de ce marché immobilier résidentiel qu’ils pratiquaient pourtant quotidiennement. Alors que leurs homologues français s’y penchaient depuis des décennies, ils ont attendu la crise financière et immobilière mondiale de 2007-2008 pour enfin se décider à offrir au grand public une idée de l’évolution trimestrielle du nombre de transactions et des prix en se basant sur les données des compromis de vente.