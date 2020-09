Le nombre de transactions n’avait jamais été aussi élevé sur cette période.

Vous avez dit crise économique et perte de pouvoir d’achat ? Au regard des derniers chiffres du secteur de l’immobilier, il y a de quoi se poser la question. La Fédération royale du notariat belge nous livre les derniers chiffres en matière de transactions immobilières et force est de constater qu’on a vécu un été très actif. "En Belgique, nous avons connu les mois de juillet et d’août avec le plus de transactions immobilières depuis qu’on les enregistre", résume Tom Jenné, porte-parole de la fédération.