Des hausses de 15 voire 25% s'annoncent. La pression sur le secteur de la construction, accentuée par l’indexation des salaires, devient intenable.

L’an dernier déjà, de fortes hausses des coûts des matériaux de construction ont impacté le secteur. Alors que la Confédération de la Construction s’attendait à voir le marché se normaliser en ce début d’année, ce sont au contraire de nouvelles hausses qui viennent à nouveau frapper le secteur.

Ce sont ainsi des hausses de 15 %, voire 25 % pour certains matériaux qui sont observées, selon une enquête de la Confédération de la Construction à laquelle 441 entrepreneurs ont participé. Par rapport à la précédente enquête conjoncturelle, menée en novembre 2021, les prix de presque tous les matériaux de construction ont augmenté. 58 % des entreprises sondées ont connu des augmentations de prix de plus de 15 % depuis novembre 2020 et 24 % remarquent des hausses de prix de 25 % ou plus.