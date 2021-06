En pleine effervescence immobilière, le marché montois des appartements neufs grossit toujours un peu plus. Parmi les projets qui s’y développent, la Résidence « Leroy » se démarque par ses caractéristiques à taille humaine et sa localisation péri-urbaine dans l’entité d’Havré.

Basée à Arquennes depuis sa création, la société Sotraba Constructions, qui fête cette année ses 40 ans d’existence, fait partie du groupe Thomas & Piron depuis 2013, et concentre son savoir-faire dans un rayon de 60 km. « La proximité et l'association de notre image familiale à celle d'un grand groupe nous permettent d’offrir une qualité incomparable de construction et de services à nos clients », commente Jerôme Deuson, responsable marketing et des ventes. La société a, par ailleurs, signé la Charte des Constructeurs d’Habitations Individuelles, mise sur pied dans le but d’assainir le marché de la construction et de mettre en évidence les entreprises sérieuses. « Notre adhésion à cette Charte constitue incontestablement une indication et une présomption de fiabilité et de sérieux. Nous offrons des garanties et nous ne travaillons jamais sans avoir tous les éléments nécessaires à une réalisation top niveau. »

Un environnement calme et à taille humaine

Située au cœur du village d’Havré, à 5 kilomètres du centre de Mons et à proximité directe du bois éponyme d’une superficie de 250 hectares, la Résidence Leroy est composée en réalité de cinq petits immeubles totalisant 29 appartements de 1 à 3 chambres. « Dans chacun de ces bâtiments, il n’y a que 2 appartements par palier, et un seul ascenseur par bâtiment, ce qui donne un aspect privatif et assez unique au projet, précise Jérôme Deuson. L’objectif est d’offrir aux occupants des lieux de vie conviviaux et à taille humaine, dans un environnement à la fois calme, facilement accessible et proche de toutes les commodités. Cette approche péri-urbaine est caractéristique de tous nos projets. »

Des envies d’espace respectés

Les surfaces habitables sont également à l’avenant. Certains appartements 3 chambres dépassent ainsi les 115 m2. « Les acquéreurs comme les locataires sont en droit d’attendre un lieu de vie qui correspond pleinement à leur envie d’espace, insiste Jerôme Deuson. Et Sotraba n’a jamais eu cette approche du produit d’investissement dont la taille favoriserait un gros turn-over de locataires qui sont vite amenés à se sentir à l’étroit. Si investir, c’est bien sûr penser au rendement immédiat, c’est aussi se projeter à long terme avec la pleine satisfaction des locataires, et penser également à l’éventualité d’y habiter un jour ou non. »

Un solide cahier des charges

La société Sotraba n’a pas pour approche non plus de lésiner sur le cahier des charges de ses projets. Les 29 appartements de la Résidence Leroy bénéficient ainsi des matériaux les plus qualitatifs et de performances énergétiques de classe A et B, avec notamment des châssis ultra-isolants, une chaudière individuelle au gaz à condensation et un système de ventilation motorisé C+, sans oublier l’importante isolation acoustique. L’attention s’est également portée du côté des charges de copropriétés. « En général, pour un 2 chambres, les charges communes ne dépassent que très rarement les 100 euros mensuels. Et il s’agit bien de charges complètes, comprenant à la fois l’assurance-incendie, l’usage de l’ascenseur, l’électricité des communs, ainsi que l’entretien des communs et des jardins. »



Précisons, par ailleurs, que le prix de chacun de ces appartements, qui sont entièrement équipés, avec choix de finitions, fait l’objet d’une ventilation. Seule la quote-part construction est en effet soumise à la TVA de 21%, tandis que la quote-part terrain est, pour sa part, soumise aux droits d’enregistrement de 12,5%. La livraison de l’ensemble de ces logements est prévue fin de cette année.

Plus d’informations sur : www.residence-leroy.com.