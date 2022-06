Après des mois de frénésie depuis la sortie du confinement, on constate que le nombre de transactions immobilières est en baisse au premier semestre, malgré une nouvelle hausse enregistrée au mois de mai. Est-ce que cela se traduit aussi au niveau du nombre de crédits, du montant emprunté, des demandes de crédits introduites ces dernières semaines ?

"Après un léger ralentissement sur les demandes de crédit en début d’année, une tendance assez logique au regard des derniers mois durant lesquels le marché immobilier bouillonnait. Depuis, le marché a repris son souffle et l’on observe désormais une reprise des demandes, sans doute rythmées par la crainte d’une forte hausse des taux et de la hausse continue des prix des matières premières. Concernant les prix, il y a donc bien un jeu de vases communicants entre les taux et les prix de l’immobilier.