Dix Belges achètent chaque jour une résidence secondaire en Espagne.

Plus que jamais, le soleil espagnol, le coût de la vie et les prix de l’immobilier séduisent.

Malgré la pandémie, l’immobilier ne craint pas la crise. C’est le cas sur le marché domestique, où le prix des maisons et appartements ne cesse d’augmenter, mais aussi sur le marché des résidences secondaires à l’étranger, toujours très prisées des Belges. Et dans ce secteur, l’Espagne, à la qualité et au coût de la vie attractifs, reste un terrain de prédilection pour les Belges.

Au total, 154 155 logements ont été vendus en Espagne au cours du troisième trimestre, soit une augmentation de 12 % par rapport au deuxième trimestre. Plus de 16 000 d’entre eux, soit environ 1 sur 10, sont allés à des propriétaires étrangers. Il s’agit à nouveau d’une tendance à la hausse par rapport au reste de l’année. Et ce malgré une baisse des acquisitions par les Britanniques depuis le Brexit.

"Moins de Britanniques achètent une maison en raison de la nouvelle règle des 90 jours depuis que le Royaume-Uni n’appartient plus à l’Union européenne. Au lieu de 180 jours, les Britanniques ne sont autorisés à séjourner en Espagne que pendant 90 jours sans permis (...)

(...)