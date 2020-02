D’année en année, les prix du marché de l’immobilier augmentent, et on se demande où cela va s’arrêter. La réponse est qu’on ne sait pas. En 2019, le prix d’achat d’un bien a encore augmenté, pour atteindre un prix médian de 240 000 euros pour l’ensemble du pays.

Pour rappel, le prix médian n’est pas équivalent au prix moyen, qui ne reflète pas vraiment la réalité. Un prix médian de 240 000 euros signifie que 50 % des biens vendus l’ont été au-dessus de 240 000 euros, et donc que l’autre moitié a été vendue en dessous de ce prix.

On peut noter que le prix d’une maison a augmenté de 4,3 % par rapport à 2018. Un chiffre qui monte à 18,8 % si on se penche sur la période 2015-2019. Pour un appartement, il faut compter un prix médian de 200 000 euros en Belgique, soit une augmentation de 2,6 % par rapport à 2018, et de 11,11 % sur la période 2015-2019. Dans tous les cas, il s’agit de chiffres historiquement hauts.