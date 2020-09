Une maison neuve clé sur porte pour s’éviter bien des tracas

Il est tout à fait possible de bénéficier d’une maison neuve sans avoir à supporter toutes les difficultés de gestion qu’implique un chantier de construction. En choisissant une maison à vendre prête à vivre, vous n’avez plus qu’à faire quelques choix pour les finitions et poser vos valises dans votre nouveau chez vous une fois que vous aurez reçu les clés.

Il est en effet judicieux de laisser la gestion de chantier à des professionnels. Leur expérience leur permet de développer des projets aux atouts incontestables et d’en assurer une gestion exemplaire. L’entreprise de construction Batico, qui a déjà construit plus de 2000 maisons en province de Liège depuis 1986, met ainsi tout en œuvre pour que l’achat de votre maison soit une expérience parfaitement réussie et que vous soyez entièrement satisfait de votre nouveau logement.

Une maison à vendre avec jardin au centre d’une localité agréable, c’est possible !

Si la crise sanitaire que nous avons tous vécu nous a fait réaliser une chose, c’est qu’un espace extérieur privé revêt une importance qu’on ne soupçonnait pas tous. Si le jardin, surtout en centre-ville, est une denrée rare, il n’est pas introuvable.

Grâce à son expérience et sa connaissance de la région, Batico peut vous proposer divers projets de maison à vendre à Welkenraedt, Oupeye, Eupen, Rocourt, Baelen… Les localités, ainsi que la situation précise des constructions neuves au sein de celles-ci, sont toujours choisies avec le plus grand soin. Le calme, la proximité des commodités, des axes routiers et des transports, ainsi que le cadre font partie des critères de sélection de l’entreprise.

Toutes les garanties offertes par une maison prête à vivre à vendre (Welkenraedt, Sprimont, Boncelles, Chaineux et ailleurs)

En choisissant une maison à vendre clé sur porte, vous n’avez pas à gérer un long chantier et vous bénéficiez, en plus, d’autres garanties importantes.

Votre maison est construite dans un style moderne et contemporain grâce aux dernières technologies. Elle vous procurera assurément un très haut niveau de confort.

Le prix affiché est un prix tout compris, que vous n'avez à payer que lorsque la maison à vendre est terminée, lors de la signature de l'acte notarié. Exit les paiements échelonnés complexes et un loyer à payer en même temps que votre prêt hypothécaire !

Vous pouvez choisir les finitions de votre maison pour la rendre à votre image et parfaitement conforme à vos attentes. La cuisine équipée, la salle de bain, le carrelage, etc. peuvent ainsi être sélectionnés dans une large gamme de propositions. C'est vous qui choisissez le niveau de finition de la maison à vendre (à Rocourt, Welkenraedt, Chaineux, Boncelles, etc.) que vous souhaitez.

Quand vous recevrez les clés, votre maison sera prête à vivre : c'est-à-dire que vous n'aurez plus qu'à y amener vos meubles et vos valises pour vous sentir chez vous !

Votre maison clé sur porte bénéficie d'une garantie décennale : pendant 10 ans, tous les problèmes de stabilité et de solidité du bâtiment sont couverts. De quoi faire un achat en restant parfaitement tranquille.

Qu’attendez-vous encore pour visiter une maison à vendre à Welkenraedt ou ailleurs dans la province de Liège prête à vivre et disposant d’un agréable jardin ?