L’apport en fonds propres des acheteurs pourrait être bien plus important.

Dès l’année prochaine, les banques devront procéder à une expertise d’un bien immobilier avant l’octroi d’un crédit. Une mesure qui a fait grand bruit et qui risque de causer quelques soucis aux emprunteurs. En effet, ce n’est plus sur base du prix payé, mais bien sur cette expertise que se basera le montant du crédit octroyé. Dans un marché actuellement sous tension, où les acheteurs n’hésitent pas à surenchérir pour être certains d’acquérir un bien, il y a fort à parier que l’écart entre la valeur de vente et l’expertise se creuse dangereusement. Et, corollaire, le risque est grand de voir donc le financement octroyé atteindre une quotité très, voire trop basse pour l’emprunteur. Et cette prise de risque est d’autant plus grande que les banques n’introduisent plus de dossier de financement avant la signature d’un compromis. Or, si l’expertise s’effectue après la signature d’une offre, sans clause, l’acheteur risque bien de tomber de haut.

(...)