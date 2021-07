Les maisons endommagées ou détruites ont marqué les potentiels acheteurs, et surtout les propriétaires.

Ce week-end aura été celui de la solidarité et de la constatation des dégâts matériels et humains. Des milliers de Belges touchés qui devront encore panser beaucoup de plaies, aussi bien physiques que mentales. Mais si l’eau a (presque) disparu des maisons, caves, restaurants et autres commerces, les conséquences seront nombreuses à court, moyen et long terme. Cela vaut par exemple pour le marché de l’immobilier. On imagine mal de futurs acheteurs vouloir acquérir une maison située le long d’une rivière, et les communes les plus durement touchées risquent de perdre de la valeur. Certains diront que ce n’est pas plus mal vu l’emballement des prix ces dernières années, mais encore faut-il trouver un acheteur. "Je n’ai pas de statistiques exactes, mais je pense que quand un événement d’une telle ampleur intervient, les gens sont toujours attentifs et prudents, confie Emmanuel Deboulle, numéro deux du groupe immobilier ERA. Par contre, il faut bien garder à l’esprit que ce qui s’est passé est exceptionnel et que cela arrive tous les 50 ou 100 ans. On ne va pas se mentir, je serais le premier à réfléchir à un achat en région liégeoise dans les semaines et mois à venir. Mais il faudra voir comment les choses vont évoluer à différents niveaux."