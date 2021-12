"Parier sur une baisse des taux à venir est hasardeux", assure BNP Paribas Fortis.

Avec des taux au plus bas, il est logique de constater que les emprunteurs se rabattent à l’extrême majorité sur les formules à taux fixe. "Les taux fixes sont toujours les plus demandés et ont même très légèrement augmenté, ce qui est logique aussi vu le niveau de taux bas (en 2019 : 31 % se sont tournés vers les taux variables). Au 1er semestre 2021, le taux fixe était privilégié à hauteur de 92 % des crédits octroyés. (...)