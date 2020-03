Ils doivent cependant faire de nombreuses concessions… ou renoncer.

Si les prix de l’immobilier ne cessent de grimper d’année en année alors que les conditions d’octroi des crédits hypothécaires se durcissent, la jeune génération qui rêve (aussi) de devenir propriétaire semble bien préparée à l’achat de son premier logement.

Une étude réalisée par Ipsos auprès de 1 011 Belges de 22 à 35 ans pour le compte d’Axa révèle en effet que 74 % des propriétaires interrogés ont réussi à respecter leur budget initial. La plupart des propriétaires de moins de 35 ans (69 %) ont ainsi déboursé moins de 300 000 euros pour leur premier logement.

L’étude montre par ailleurs des différences régionales frappantes. À Bruxelles, un tiers (32 %) des jeunes a acheté une maison pour un montant compris entre 200 000 et 300 000 euros. En Flandre, cette proportion est encore plus élevée : 37 % ont payé entre 200 000 et 300 000 euros. En Wallonie, en revanche, un jeune sur deux (50 %) a payé moins de 200 000 euros pour son premier logement.