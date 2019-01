Le réflexe n’est pas encore totalement effacé. Pourtant, depuis 10 ans, les Logis de France ont laissé tomber leur particule. Aujourd’hui remise à la page, cette association veut aller de l’avant. En 2019, elle va accueillir de nouveaux établissements notamment en ville, et intégrer pour la première fois la caravane du Tour de France dont le Grand Départ a lieu à Bruxelles en juillet et, dès 2020, va totalement relooker ses traditionnelles cheminées et ses cocottes. Histoire de fêter dignement son 70e anniversaire.

Si vous êtes un amoureux de la France profonde, de ses "petites" adresses parfois (bien) cachées, de la cuisine de terroir, vous avez plus que probablement déjà séjourné dans un établissement estampillé Logis.

Lors d’un passage dans une région, pour le boulot ou le plaisir, il n’est pas rare de zieuter sur le site internet pour dégoter une adresse où la qualité culinaire n’est jamais démentie. Pourtant, il a fallu dépoussiérer son image parfois (trop) vieille France.

(...)