Toutes les régions du pays ont vu leurs prix augmenter sur les douze derniers mois

La fédération royale du notariat belge vient de publier son nouveau baromètre de l'immobilier, regroupant les ventes d'appartements et de maison sur l'ensemble du premier semestre. Avec un premier constat : après un premier trimestre 2019 mitigé, le nombre de transactions immobilières est reparti à la hausse entre avril et juin. Pas de façon négligeable : le nombre d'achats a augmenté de 7,5% sur l'ensemble du pays par rapport au deuxième trimestre 2018. Ce qui représente tout de même 6.400 biens immobiliers. "Comparé au même trimestre l’an dernier, trois provinces wallonnes ont connu une augmentation des transactions lors du deuxième trimestre 2019, précise-t-on au sein de la fédération des notaires. La hausse la plus spectaculaire est dans le Brabant wallon avec 16,8% d'augmentation. Les provinces de Hainaut (+9,2%) et de Liège (+7%) connaissent aussi une hausse importante."

