Depuis mercredi, le site de petites annonces en ligne Logic-Immo.be a basculé dans une nouvelle… galaxie. C’est du moins ce que ses utilisateurs doivent penser tant la différence entre le site d’hier et celui d’aujourd’hui est énorme. Il faut dire que depuis 2012, lorsque le site et les éditions belges ont été rachetés par le Groupe IPM (éditeur notamment de "La DH") au groupe français Spir, les améliorations effectuées étaient essentiellement des aménagements de surface. " Logic-Immo.be bénéficie désormais de l’ensemble des services et des dernières technologies ", explique Michel Mabille, directeur des nouveaux développements pour IPM Group. " Et offre une interface très conviviale avec davantage de fonctionnalités : recherche automatique, alertes, création de sa liste de favoris… " " On a revu tous les fondements de l’ancien site, créé en 2005 : l’infrastructure, l’expérience utilisateurs, le design, la vitesse… ", confirme Diego Riera Diaz, Head of Digital pour Logic-Immo.be. " Une révision de fond en comble" , ajoute-t-il, qui l’a occupé, ainsi que ses équipes de développeurs, entre 18 et 24 mois. Avec, pour résultat, un nouveau site " très fluide et intuitif ."

De nouveaux outils

D’autant qu’ils ne se sont pas contentés d’une simple remise à niveau. Certains outils, qui étaient inutilisés, ont été supprimés, et de nouveaux ont été imaginés.

Entre autres avancées, Diego Riera Diaz cite " la possibilité de blacklister les biens dont on sait qu’ils ne conviennent pas ou ne plaisent pas et qu’on n’a plus envie de voir revenir à chaque recherche. " Ou, plus spectaculaire, celle de permettre aux internautes de faire une recherche sur base d’un quartier et pas seulement d’un code postal. " C’est vraiment l’outil le plus original, celui qui nous distingue ", poursuit Michel Mabille. Et ce ne sont pas quelques centaines de quartiers qui sont accessibles, mais plusieurs milliers : des lieux-dits (comme le quartier du Châtelain à Bruxelles ou Le Carré à Liège), mais aussi les zones qui entourent une gare, un hôpital, une université, une école… (dans un rayon de 700 m), ou encore les parcelles qui se concentrent autour d’un rond-point, d’une place ou de part et d’autre d’une grande artère. " Bien plus souvent qu’on l’imagine, un quartier ou un boulevard s’étendent sur deux communes, deux codes postaux ", renchérit Diego Riera Diaz, qui a fait l’exercice pour le quartier du Châtelain, à cheval sur Ixelles (1050) et Saint-Gilles (1060). " Via leur géolocalisation, tous les biens annoncés sur Logic-Immo.be peuvent être associés à une portion de territoire et donc un quartier, au-delà des limites communales. " Un service qu’il destine à ceux qui veulent impérativement trouver un bien dans un quartier précis, le long d’une ligne de métro proche de leur lieu de travail, près d’un établissement scolaire, etc.

© Logic-Immo

" Le site convient à une utilisation sur ordinateurs et smartphones ", décrit Michel Mabille, " et sera complété, d’ici quelques semaines, par une ‘app’. Sa relance sera portée par une campagne de communication nationale, développée par le département d’IPM Advertising, sur le thème "Trouvons ensemble", mettant en scène plusieurs types de candidats-acquéreurs ou locataires : jeunes ménages, famille monoparentale, retraités… " L’occasion d’y apposer le nouveau logo, assez semblable au précédent si ce n’est que le ".be" a pris de l’ampleur, confirmant que Logic-Immo.be est un acteur national belge.

Mais au-delà de son design et de ses outils et autres moteurs de recherches, le nouveau Logic-Immo.be voulait faire apparaître clairement sa philosophie d’opérateur sur le marché de la petite annonce. " Nous ne voulons pas nous substituer aux agences immobilières ", détaille le responsable digital du site, " et très certainement pas offrir les services qu’elles proposent (évaluation…). Au contraire, nous tenons dès l’abord, c’est-à-dire dès la home page, rappeler leur utilité . "

Partenaire des agences immobilières

" C’est un positionnement que Logic-Immo préconise depuis quelques années ", insiste Michel Mabille, " se profilant comme le partenaire des agences immobilières. Nous visons un mode plus coopératif que compétitif. Ainsi, Logic-Immo.be liste les avantages de recourir à un professionnel pour louer ou vendre un bien, aide les particuliers à trouver une agence. Grâce au dispositif de Smartbox, il met par ailleurs ses connaissances techniques et sa technologie au service des agences afin de promouvoir celles-ci auprès d’une audience complémentaire via un ensemble de sites premiums." La campagne de communication pour le nouveau site Logic-Immo.be en est la parfaite illustration. " Le ‘Trouvons ensemble’fait référence à un mode collaboratif, à la volonté plus inclusive de notre écosystème immobilier, où chacun a un rôle : agences, surfeurs, vendeurs, bailleurs, éditeur… "