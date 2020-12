Pour le visiter, il faut se rendre à Keerbergen, dans le Brabant flamand. Estimée à un peu plus de 3 millions d'euros, cette maison est une véritable forteresse ! Au total, la propriété mesure 1250 mètres carré et est équipée de systèmes de haute technologie. Elle abrite même un bunker équipé de batteries, d'un groupe électrogène et même un ascenseur similaire à celui d'un hôpital (hauteur de 17 mètres). Mieux encore: il y a une piscine de quatre mètres de profondeur qui sait se vider toute seule si elle détecte la détresse d'un être humain.

Dans les colonnes du Nieuwsblad, Erwin Welleman, l'ingénieur qui a conçu la maison, explique le concept peu commun de cette demeure. " La maison a été construite selon trois grands piliers : la sécurité, la qualité et le confort. Il y a une protection contre les coups de foudre directs, les courts-circuits, l’électrocution défaillante, le feu, la fumée et le gaz, les attaques et les agressions", confie-t-il.

Avant de poursuivre : "Toutes les applications qui fonctionnent via l’internet ne peuvent être piratées. Je garantis que même les services de sécurité tels que la NSA, le FSB ou MOSAD n’arriveraient pas à compromettre la sécurité des habitants de cette maison"

Si Erwin Welleman a sécurisé autant cette demeure, c'est parce qu'il a failli perdre son fils par noyade, que son cousin a été électrocuté et qu'il a vu plusieurs maisons être désintégrées après avoir été touchées par la foudre.

