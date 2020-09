Une formule où la mort du propriétaire n’est plus gage de bonne affaire.

Avec des pensions ne permettant généralement pas d’assurer un train de vie suffisant, de nombreux retraités se retrouvent souvent contraints de vendre leur bien immobilier. Le viager est parfois la solution idéale, permettant de jouir d’une somme considérable (le bouquet) et d’un apport mensuel permettant de faire face aux dépenses courantes (la rente). Mais le système ne plaît pas toujours car, si le vendeur conserve l’usufruit de son logement jusqu’à son décès, l’acquéreur, lui, espère payer le moins longtemps possible la rente, histoire de réaliser une bonne affaire. En d’autres termes, il mise sur le décès du ou des vendeurs pour réaliser la plus-value la plus importante. Un pari qui a parfois coûté cher à l’acquéreur, comme ce fut le cas avec l’ancienne doyenne de l’humanité Jeanne Calment, qui a enterré son notaire-acquéreur…

(...)