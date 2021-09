Trouver un logement quand on est étudiant relève de plus en plus souvent du parcours du combattant. Il faut souvent s’y prendre des mois à l’avance et débourser un budget considérable pour accéder à un kot. Ainsi, selon une enquête de la FEF (Fédération des étudiants francophones), il faut désormais compter 350 euros par mois pour un kot à Louvain-la-Neuve, 415 euros dans le Hainaut (principalement à Mons), 410 euros à Liège, 410 euros à Namur et 480 euros à Bruxelles.

L’association Infor Jeunes est contactée chaque année par des étudiants qui peinent à trouver un logement à proximité de leur établissement d’enseignement supérieur et à des prix raisonnables.