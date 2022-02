La taille moyenne des habitations en Belgique est en chute libre. Selon Statbel, la taille des habitations a baissé de près de 20 % entre 2001 et 2016, en Belgique, passant d’une superficie habitable moyenne de 118 m² à 97 m² et la diminution continue à se poursuivre. Yves Keuleers, expert en immobilier l’observe au quotidien. "Les constructions neuves sont de plus en plus petites. Les salles à manger séparées des cuisines se font de plus en plus rares. Maintenant, les constructeurs préfèrent les séjours avec cuisine qui permettent de gagner de la place...