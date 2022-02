Depuis plus de 20 ans, BOzARC donne le ton dans le secteur des auvents de terrasse et carports. Grâce à son concept original de structure en aluminium léger et de revêtement de toit incassable en polymère massif, des milliers de particuliers et d’entreprises bénéficient déjà de ce produit taillé sur mesure. Ne ratez pas les journées portes ouvertes des 12 et 13 mars prochains et lancez-vous dans votre projet dont vous rêvez depuis si longtemps.

Un bâtiment lumineux et aéré le long d’une artère principale de Gembloux, le tout sur 900 m², difficile de rater cet espace. « Tous aux abris », est très certainement l’expression qui correspond le mieux pour le show-room de l’enseigne XXL BOzARC by Jardin-Confort. Elodie et Cédric, le couple d’entrepreneurs aux manettes de Jardin-Confort conjointement avec leur équipe, sont les distributeurs exclusifs pour le marché wallon des produits BOzARC, une appellation qui fait directement référence à la forme arquée et arrondie de tous les produits de la gamme. BOzARC propose des carports (pour voitures, caravanes et camping-cars), des abris de terrasse, mais aussi des préaux pour les écoles, des abris pour vélos, des abris pour fumeurs, coursives et des abris de stockage.

Une luminosité à la carte

La terrasse qu’il faut abandonner en début de soirée, parce que l’humidité s’invite, ou lors d’une journée d’été pluvieuse ? Le projet de barbecue que l’on doit subitement oublier à cause d’un caprice de la météo ? Une sensation de fraîcheur due à l’humidité à la tombée du jour vous incommode ? Optez pour un produit de la gamme BOzARC. Parce que les abris BOzARC sont légers et lumineux, vous profiterez pleinement de votre terrasse, sans avoir l’impression d’être oppressé, comme sous un simple abri « traditionnel ». La structure est en aluminium thermolaqué (disponible dans toutes les teintes RAL) et le toit est en polycarbonate massif, un PVC incassable, 250 fois plus résistant que le verre. Si vous souhaitez bénéficier d’une structure minimaliste, vous pouvez faire le choix d’un polycarbonate entièrement transparent. Si vous préférez quelque chose vous offrant une zone lumineuse mais ombragée les jours de plein soleil, mais sans pour autant qu’il assombrisse votre maison lors des jours gris, comme les toitures traditionnelles, optez pour le polycarbonate opalin. Dernière possibilité, le compromis pour les amateurs de l’option double : une toiture transparente et une tente solaire en complément.

© Bozarc



BOzARC s’adapte !

Le sur-mesure est une autre marque de fabrique de BOzARC. Parce que chaque maison est différente, parce que chaque client a ses souhaits propres, à côté de ses produits aux dimensions standardisées, la marque travaille également le sur-mesure à prix abordables. Les abris peuvent être placés soit indépendamment de la maison, soit adossés à une façade. Ou toute autre combinaison. Piqûre de rappel : BOzARC s’adapte !

Outre les abris et les carports, le show-room gembloutois présente également une vaste gamme de produits accessoires tels que des parois en verre fixes ou coulissantes, des brises-vue, des screens motorisés, des protections solaires, des chauffages et des éclairages LED dimmables. Les produits BOzARC sont validés par Vinçotte et ont obtenu la norme européenne CE, gage de qualité, de sérieux et de sécurité en complément de la garantie de 10 ans.

Visite sur place et devis gratuit

Elodie, Cédric et leur équipe ne sont pas de « simples vendeurs » traditionnels. La connaissance des produits et le conseil prennent tout leur sens et font réellement la différence. « Nous sommes aussi et surtout des conseillers techniques. L’idéal, quand le client nous rend visite, est qu’il prenne avec lui l’une ou l’autre photo de la surface qu’il veut aménager, ainsi que les dimensions utiles, longueur, profondeur, hauteur. Cela nous permet directement d’y voir clair pour satisfaire au mieux à la demande. Il est aussi possible d’obtenir un premier devis estimatif en nous contactant par téléphone ou via notre site internet ». L’étape suivante est la visite à domicile de Cédric ou de l’un de ses collaborateurs, gratuitement et sans engagement pour étudier le projet et remettre un devis définitif. La rapidité est également non négligeable chez BOzARC. Généralement deux mois après la signature de l’offre, l’abri est installé et vous pouvez profiter immédiatement de votre terrasse maintenant couverte.

BOzARC convient pour tous les styles d’habitations, protège contre les conditions atmosphériques extrêmes, est conçu parfaitement sur mesure pour une maison ou un mobile-home et apporte en plus une sensation d’ouverture et d’espace exceptionnelle. Cerise sur le gâteau, BOzARC est un produit 100 % belge, développé par la famille Verlinden, produit dans ses propres ateliers et installé chez le client par les monteurs de Jardin-Confort, spécialisés et exclusivement en interne. BOzARC pose près plus de 3.000 abris de terrasse et carports par an. Ceci expliquant cela…

Journées portes ouvertes le 12 et 13 mars de 10h à 17h — Planifiez votre visite

DEVIS GRATUIT

BOzARC by Jardin-Confort

SHOW-ROOM À GEMBLOUX

Chaussée de Tirlemont 77E

5030 Gembloux

Tél. 02 384 36 36

Mail : bozarc@jardin-confort.be

Site : www.bozarc.be