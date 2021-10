Appréciés des Belges, les châssis en PVC présentent l’avantage d’être esthétiques et performants, tout en offrant un bon rapport qualité prix. Pour autant que leur fabrication réponde à quelques critères non négligeables.

Qu’il s’agisse de nouvelles constructions ou de rénovations, les châssis en PVC sont de plus en plus souvent utilisés et occupent aujourd’hui une très importante part de marché face au bois et à l’aluminium.

Le PVC a de quoi séduire

Des qualités, le PVC en regorge ! Performant en termes d’isolation thermique et acoustique, il résiste aux variations climatiques sans s’altérer au fil des ans et conserve ses qualités esthétiques sans entretien particulier. Les amateurs de coloris et finitions spécifiques y trouvent également leur compte.

Si ce n’était le cas précédemment, il se recycle désormais très bien également.

Une fabrication locale de qualité supérieure

Comme les fabricants de châssis ne sont plus très nombreux en Belgique, ces châssis sont de plus en plus souvent fabriqués à l’étranger. Il reste cependant des entreprises qui privilégient la qualité et un travail effectué par leurs soins de A à Z. C’est le cas de l’entreprise FT Châssis, située à Marchienne-au-Pont, qui est une des rares entreprises de menuiserie wallonnes à fabriquer les châssis dans son propre atelier.

« Nous fabriquons des châssis de très grande qualité avec les profils en PVC 76 MD du fabricant allemand Kommerling. Nous avons opté pour des critères de qualité supérieure afin de garantir une meilleure performance et une plus grande sécurité », explique Barbara Perrone gérante de FT Châssis.

L’entreprise se distingue donc en proposant des châssis avec un coefficient d’isolation énergétique et acoustique ultra performant grâce à 6 chambres d’isolation et 3 joints d’étanchéité, là où les autres fabricants n’en posent en général que deux.

Sécurité et durabilité

Bien entendu, on attend d’un châssis qu’il résiste aux affres du temps et aux éventuelles tentatives d’effractions.

« Pour une solidité maximale , chez FT Châssis , nous posons des renforts XXXL en acier européen sur les 4 côtés de nos châssis. Ce qui leur garantit un excellent maintien dans le temps . Nous avons également choisi de placer sur les portes une quincaillerie à 9 points plutôt que 6, car la sécurité de nos clients reste une priorité » ajoute Barbara Perrone.

Des arguments qui penchent en la faveur du fabricant en comparaison de certaines fabrications étrangères moins consciencieuses.

Garantie étendue

FT Châssis jouit d’ailleurs du label Kommerling Select qui confirme le respect de normes rigoureuses en matière de fabrication de menuiseries. C’est la raison pour laquelle, les châssis sont garantis durant 15 ans par FT Châssis, avec, en prime, une contre-garantie de Kommerling de 15 ans elle aussi.

« Cette double garantie est très rassurante pour nos clients qui , en cas de souci, conservent une couverture quoiqu’il arrive », conclut Barbara Perrone.

Enfin, dernier point qui fait pencher la balance en faveur de FT Châssis, l’entreprise joue la carte de la transparence et ouvre les portes de son atelier situé à Charleroi. Il suffit de prendre rendez-vous au numéro gratuit 0800 99 495 ou via ce formulaire de contact .