Un deuxième confinement serait dramatique pour notre économie, même si, grâce au protocole conclu par tous les partenaires sociaux, le secteur de la construction pourrait poursuivre son activité.

Comme le nombre de cas de Covid-19 augmente rapidement, la crainte d’un deuxième confinement, comme en mars et avril de cette année, s’accroît également. Le secteur de la construction pourrait néanmoins continuer à travailler grâce au protocole que les employeurs et les syndicats ont conclu et qui prévoit, entre autres, des mesures de sécurité, telles que l’application de la distance d’un mètre et demi dans la mesure du possible, le port obligatoire d’un masque lorsque la distance d’un mètre et demi ne peut être respectée, le transport en toute sécurité vers et depuis les chantiers, travailler sans la présence des occupants dans la même pièce pour les travaux en intérieur, etc.