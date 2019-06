Au premier trimestre, Lasne restait la commune wallonne la plus chère pour l'achat d'un bien immobilier.

Le prix moyen d'une maison y atteignait 520.000 euros, selon Statbel, l'office belge des statistiques. Waterloo occupe la seconde place (445.000 euros) suivie par La Hulpe (395.000 euros). A Bruxelles, Ixelles (740.000 euros) devance toujours Woluwe-St-Pierre (581.000 euros) et Woluwe-St-Lambert (501.000). La commune bruxelloise la plus chère est également la plus onéreuse du pays étant donné qu'en Flandre, la commune la plus chère pour l'achat d'une maison n'est plus Knokke mais bien Laethem-St-Martin, près de Gand, où le prix moyen est de 699.750 euros.

Parmi les communes les moins chères de Belgique, on retrouve Hastière en tête du classement. Le prix médian d'une habitation atteint les 65.000€. C'est plus de deux fois moins cher qu'en Flandre et plus de quatre fois moins cher qu'à Bruxelles. La commune flamande de Renaix est la moins chère du nord du pays. Une habitation y coûte en moyenne 135.000 euros. Bruxelles est encore deux fois plus cher que la Flandre. La commune bruxelloise de Molenbeek-Saint-Jean voit ses habitations atteindre le prix moyen de 275.000 euros.

Entre la commune la plus chère, Ixelles, et la moins chères, Hastière, on dénombre une différence de prix de 675.000€. Plutôt étonnant vu la distance (108km) qui sépare les deux localités.

A l'échelle du pays, le prix moyen d'une maison 4 façades était au premier trimestre de 295.000 euros. Pour une maison 2-3 façades, il fallait débourser 205.000 euros et 185.000 euros pour un appartement. La Wallonie reste la région la moins chère pour l'achat d'un bien immobilier: 236.000 euros en moyenne pour une maison 4 façades, 145.000 pour une maison 2-3 façades et 145.000 euros pour un appartement.