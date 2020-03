Avoir une belle maison ou un bel appartement est une chose agréable et il est bon d’avoir un endroit dans lequel se retrouver en famille entouré d’objets qui nous tiennent à cœur et nous rassurent. Mais votre foyer doit aussi être synonyme de sécurité que ce soit pour vous, pour vos biens et pour vos proches. C’est pourquoi AIV Securitec , certifié INCERT vous propose de nombreux produits et services adaptés à la sécurité de votre logement.

Qui est AIV Securitec :

La société AIV Securitec est une entreprise spécialisée dans le domaine de la sécurité depuis plus de 25 ans. AIV Securitec propose notamment des systèmes d’alarme agréés et caméras de surveillance. Ses services concernent à la fois les particuliers et les entreprises, soucieux de sécuriser efficacement leurs locaux professionnels et leur habitation.

AIV Securitec propose notamment des systèmes d’alarme et des caméras de vidéosurveillance à la fois pour l’extérieur ou pour l’intérieur, avec ou sans fil, ainsi que des systèmes plus complexes et modernes de vidéosurveillance, des solutions de contrôle d’accès ou encore des systèmes de détection d’incendie.

Bien entendu et afin de garantir l’efficacité de ses solutions, AIV Securitec se charge également de l’installation et de la configuration de ses systèmes de sécurité directement chez vous grâce à ses techniciens spécialisés.

Un système d’alarme efficace contre tous les dangers :

Un bon système d’alarme, qu’il soit choisi avec ou sans fil doit bien entendu vous avertir lorsqu’un intrus essaie de s’introduire dans votre propriété, mais doit aussi avoir d’autres fonctionnalités grâce à divers détecteurs spécifiques qui seront placés dans ou à l’extérieur du lieu à sécuriser.

En ce qui concerne la détection des intrusions et donc la protection contre les cambriolages, plusieurs systèmes permettent de détecter la présence d’un étranger. Il peut s’agir en effet de système de détection d’ouverture des portes et fenêtres, de détecteur de mouvement, idéalement équipé d’un mode de vision infra-rouge et d’un grand angle ou encore d’un détecteur sonore qui va notamment reconnaitre un bris de verre.

Quel que soit le ou les types de détecteurs que vous installerez chez vous, ces derniers sont le plus souvent reliés à un système d’alarme qui va déclencher une sirène lorsqu’un évènement inhabituel et donc un potentiel danger est détecté.

Il existe bien entendu des solutions complètes qui intègrent tous ces détecteurs en même temps pour une sécurité optimale de vos biens et de votre famille.

Aller plus loin avec la vidéosurveillance et ses nombreux avantages :

Parmi les solutions les plus innovantes en matière de protection du logement, on retrouve également les systèmes de vidéosurveillance. Ils sont ici à différencier des simples caméras reliées à une alarme car ils offrent d’autres fonctionnalités encore plus pratiques et efficaces comme la visualisation, l’écoute et la programmation à distance.

Un autre atout de ces systèmes de vidéosurveillance est qu’ils peuvent fonctionner avec une ou plusieurs caméras intelligentes et permettent donc de surveiller différentes pièces, différents sites et à la fois l’intérieur et les extérieurs de votre logement.

Ces systèmes sont ainsi particulièrement rassurants lorsqu’il s’agit de surveiller votre logement à distance, c’est-à-dire pendant votre absence car une simple alarme ne vous permettra pas de réagir au mieux en cas de détection d’un danger. Grâce à ces systèmes, vous restez ainsi connecté à votre maison 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, où que vous soyez.

Lorsque ce système détecte un mouvement, un bruit ou une présence inhabituelle, il vous envoie en effet une alerte et vous pouvez alors consulter à distance et en direct, l’activité et les images enregistrées par les caméras afin de réagir de la meilleure manière possible et éviter de vous faire cambrioler.

Vous pourrez également choisir de relier votre système de vidéosurveillance à une solution de télésurveillance. Dans ce cas, un centre de traitement recevra également les alertes en temps réel et se chargera de réagir au mieux à la situation en consultant les images et vidéos ou en envoyant sur place un agent de sécurité agréé.

Comment choisir le bon système pour protéger votre maison ?

Si vous hésitez entre un simple système d’alarme, un système de vidéosurveillance ou encore de télésurveillance pour mettre en sécurité vos biens et votre famille, n’hésitez pas à contacter AIV Securitec afin d’obtenir des conseils d’experts.

Vous pouvez également demander un devis gratuit en ligne pour vous aider à mettre en place ces solutions de la manière la plus optimale. AIV Securitec propose un numéro d’appel téléphonique gratuit 0800/947.47.

Petite astuce, AIV Securitec propose régulièrement la possibilité de payer en 20 fois avec un TAEG 0%*. Cela permet un remboursement mensuel et vous êtes propriétaire de votre installation. (*)Exemple, pour un montant de 1.800 €, un acompte de 300 € et 1.500 € en 20 x 75 €.

AIV Securitec SA - TVA: BE 0455 878 917 - INCERT: A-0026 - N° agrégation: MI-BZ 20.0886.52 - UPEA: AIV 306