L’an dernier fut une année faste pour l’immobilier. Malgré une importante hausse des prix, de nombreux Belges ont concrétisé leur rêve d’accès à la propriété. Ainsi, selon les chiffres compilés par hypotheek.winkel, le bureau d’étude qui compare les prêts hypothécaires de 25 banques différentes, on observe une croissance de 13,5 % des prêts réalisés et de 22 % des dossiers de crédit soumis.

Si l’on analyse le profil de l’emprunteur, on remarque également que les jeunes semblent avoir de plus en plus de mal à financer leur achat, même si l’accès à la propriété ne leur est pas fermé pour autant. "Le nombre d’emprunteurs de moins de 30 ans est passé de près de 40 % à un bon 30 % au cours des quatre dernières années. Dans la catégorie des 30-35 ans, la part restera stable en 2021. Pour les personnes âgées de 55 ans ou plus, elle reste stable à environ 5 %. Toutefois, la part des célibataires a augmenté en 2021 par rapport aux années précédentes. Leur part est désormais de 37 %, contre 36 % en 2020, 34 % en 2019 et 33 % en 2018. Cela signifie une part croissante de personnes seules avec un prêt immobilier de 13 % en 2021 par rapport à 2019", indique David Geerts, PDG et expert en prêts hypothécaires chez hypotheek.winkel.

(...)